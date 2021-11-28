Глава минздрава Чехии Адам Войтех заболел COVID-19

Глава минздрава Чехии Адам Войтех в воскресенье, 28 ноября, сообщил, что заболел COVID-19 и находится на карантине.

«Я почувствовал себя плохо в ночь на субботу, поэтому в субботу сдал ПЦР-тест на наличие коронавируса, он оказался позитивным. Нахожусь сейчас в 14-дневной изоляции. Самочувствие у меня хорошее, так как я вакцинирован», — приводит его слова чешское ТВ.

Министр уточнил, что остальные члены правительства, находившиеся с ним в контакте, не должны уходить на карантин, так как они привиты.

25 ноября президент Чехии Милош Земан покинул Центральный военный госпиталь в Праге, куда он был госпитализирован в октябре. Однако в тот же день политик вернулся в лечебное учреждение из-за коронавируса.

Через два дня пресс-секретарь Земана Иржи Овчачек сообщил, что президента выписали из госпиталя. Чешский лидер вернулся в свою загородную резиденцию «Ланы», где он продолжит лечение от коронавируса, передает «Газета.Ru».

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