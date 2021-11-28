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Эрлаше завоевал чемпионский титул WTCR на финальном этапе в Сочи

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Французский пилот Ян Эрлаше из команды Cyan Racing Lynk & Co второй год подряд стал лучшим по итогам сезона FIA World Touring Car Cup (WTCR). Заключительный этап серии гонок 28 ноября прошел в Сочи.

Первая гонка проходила под дождем в трудных для пилотов метеорологических условиях. Победу в ней одержал Микель Аскона (PWR Racing). Испанец проехал 11 кругов «Сочи Автодрома» за 31 мин. 18,657 сек.

25-летний Эрлаше финишировал шестым, но этого оказалось достаточно для того, чтобы досрочно закрепить чемпионство. Отрыв от второго места в личном зачете составил 39 очков и стал недостижимым для соперников. Кроме того, третий подряд титул в командном зачете гоночной серии одержал коллектив Эрлаше — Cyan Racing Lynk & Co.

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«Россия всегда была для меня особенной страной, потому я начинал на чемпионате мира с российской командой. И сейчас выиграл свой второй титул в России. Это останется со мной навсегда», — сказал двукратный чемпион Кубка мира по турингу Эрлаше, начинавший свой путь в составе российской команды LADA.

Российские пилоты Кирилл Ладыгин и Михаил Митяев по итогам первой гонки заняли 18-е и 19-е места соответственно.

На этом этапе Кубка мира FIA WTCR российская заводская команда «Лады» LADA ROSNEFT SPORT впервые принимала участие.

WTCR — международный кубок по турингу, который согласован FIA как высший класс соревнований для легковых автомобилей. Он представляет собой обновленный в результате перехода на регламент TCR Кубка мира по турингу (WTCC).

По правилам WTCR предусмотрены две свободные практики, квалификация и две гонки. В соревнованиях представлены такие автопроизводители, как Audi, Hyundai, Honda, Seat.

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