В Роспотребнадзоре заявили об отсутствии штамма «Омикрон» в России

В России не обнаружено случаев заболевания штаммом коронавируса «Омикрон». Об этом в воскресенье, 28 ноября, журналистам рассказал руководитель научной группы разработки новых методов диагностики заболеваний человека ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.

«По состоянию на воскресенье, штамм «Омикрон» в России не обнаружен. При этом ведется активная работа по секвенированию геномов коронавируса, в том числе от пациентов, посещавших зарубежные страны в последнее время», — сказал Хафизов.

Вместе с тем ранее в воскресенье, как указывает сайт «Газета.Ru», член Совета Федерации, заслуженный врач РФ Владимир Круглый заявил, что штамм коронавируса «Омикрон» есть в России.

В центре ФБУН «Вектор» Роспотребнадзора заявили, что новый штамм коронавируса «Омикрон» вызывает серьезные опасения и требует немедленного и всестороннего изучения.

Ранее в этот день медики из Южно-Африканской Республики рассказали, что новый штамм коронавируса «Омикрон» быстро распространяется среди людей в возрасте от 20 до 30 лет. При этом многие пациенты поступают в больницы с заболеваниями средней и тяжелой степени, некоторые из них нуждаются в интенсивной терапии.

27 ноября главный санитарный врач Великобритании Крис Уитти и профессор Оксфордского университета Джон Белл выразили сомнения в повышенной опасности нового штамма коронавируса. По словам Уитти, для жителей Великобритании «Дельта»-штамм представляет большую опасность, чем «Омикрон».

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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