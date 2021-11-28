В МИЦ «Известия» представляют победителей соревнований по ходьбе «Человек идущий». Трансляция

В пресс-центре МИЦ «Известия» проходит торжественная церемония награждения победителей всероссийских соревнований по фоновой ходьбе «Человек идущий» 2021 года в командном зачете.

В церемонии участвуют:

Юрий Архаров, заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике;

Людмила Болатаева, министр социального развития Московской области;

Виктор Черепов, вице-президент по социальной политике и трудовым отношениям Российского союза промышленников и предпринимателей;

Юрий Зинченко, академик РАО, директор Психологического института Российской академии образования, декан факультета психологии МГУ им. М.В. Ломоносова;

Дмитрий Хубезов, председатель комитета Государственной думы по охране здоровья.

Чемпионат России по фоновой ходьбе «Человек идущий» в этом сезоне собрал более 65 тыс. человек из 77 регионов России. Организатором соревнований является общероссийская общественная организация «Лига здоровья нации» при поддержке Министерства спорта РФ. Чемпионат прошел в рамках федерального проекта «Спорт — норма жизни».

В этом году основной этап соревнований состоялся с 15 октября по 15 ноября для следующих категорий участников: «корпоративные команды», «муниципальные команды», «команды пенсионеров», «команды образовательных учреждений», «команды неформальных объединений граждан (групп ЗОЖ)».