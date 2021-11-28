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Певец Буйнов назвал правдорубом умершего Градского

Певец Буйнов: Александр Градский был правдорубом и умел идти напролом
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Российский певец Александр Буйнов прокомментировал смерть композитора Александра Градского. Он подчеркнул, что народный артист РФ был правдорубом и умел идти напролом.

Стремившийся вверх: умер Александр Градский
Певец и композитор стоял у истоков российской рок-музыки

«Для меня он останется человеком, который шел напролом. Он был правдоруб — не стеснялся во время застоя ломать правду и выдумывать такие песни. Я провел самые лучшие годы, когда мы с ним играли вместе», — указал Буйнов в беседе с РЕН ТВ 28 ноября.

Артисты познакомились еще в конце 1960-х. В возрасте 16 лет Градский основал в Москве музыкальный коллектив «Скоморохи», исполняющий композиции в жанре рок. Буйнов стал клавишником группы, на тот момент ему было 15 лет.

«Тогда шутили, что это была лучшая группа Москвы и Московской области. Это было лучшее время, до 1970 года, когда я ушел в армию. Человек всегда воздействует на другого своими словами, музыкой. Так случилось и у нас. Чем-то я на Градского был, в какой-то степени — он», — поделился музыкант.

Буйнов рассказал, что, вспоминая о Градском, играет на синтезаторе песню «Как молоды мы были».

О смерти Градского стало известно ранее в этот день. Отмечалось, что народный артист России перенес инсульт, лежал в нейрореанимации. У него произошел инфаркт головного мозга.

Народный артист России Игорь Крутой в беседе с «Известиями» рассказал об огромном таланте Градского, отметив, что вся страна испытывала к нему огромное уважение и любовь.

В свою очередь, российская певица Лариса Долина назвала смерть композитора страшной утратой. По ее словам, с уходом Градского ушла целая эпоха.

Как отметил автор текстов песен Вадим Степанцов, композиции Градского были откровением.

Александр Градский — российский певец, автор песен, композитор. В 1997 году получил звание заслуженного артиста РФ, а через два года стал народным артистом РФ. В последние годы композитор был наставником в телешоу «Голос».

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