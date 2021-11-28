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Пианист Мацуев рассказал о неповторимом стиле Градского

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Российского певца и композитора Александра Градского невозможно сравнивать с другими представителями современной эстрады из-за неповторимого стиля и вокальных данных. Такое мнение 28 ноября высказал пианист Денис Мацуев, комментируя новость о смерти артиста.

Стремившийся вверх: умер Александр Градский
Певец и композитор стоял у истоков российской рок-музыки

«Если мы говорим об эстраде того времени, он мог петь любой репертуар. Если говорим о сегодняшней так называемой эстраде… Невозможно даже сравнивать, так как это был интеллект, это был образ, это была глубина и феноменальные голосовые возможности. Градский был театром одного актера», — сказал Мацуев «РИА Новости».

Как добавил Мацуев, Градский мог исполнять композиции любого жанра. Также пианист отметил, что артист оставил после себя наследие в виде своих учеников — участников проекта «Голос».

Наша культура понесла непоправимую утрату — и эстрада, и опера, и рок-музыка, настолько он был разносторонним и неповторим в своем голосе, тембре, колорите, диапазоне, масштабе… Его личность потрясала еще тогда, в Советском Союзе, — необычная внешность, нетипичная подача голоса», — сказал Мацуев.

О смерти Градского стало известно ранее в воскресенье. По информации журналистов, артист перенес инсульт и инфаркт и находился в нейрореанимации.

Смерть певца прокомментировала артистка Лариса Долина. Она назвала кончину композитора страшной утратой. Долина отметила, что не может принять факт смерти Градского. По ее словам, с уходом композитора ушла целая эпоха.

Александр Градский — российский певец, автор песен, композитор. В 1997 году получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом РФ. В последние годы композитор был наставником в телешоу «Голос».

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