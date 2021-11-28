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Глава МИД Украины пообещал не решать проблему Донбасса военным путем
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Глава МИД Украины пообещал не решать проблему Донбасса военным путем

Глава МИД Украины: мы не намерены решать проблему Донбасса силовым путем
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Власти Украины не намерены решать ситуацию в Донбассе военным путем, заявил глава МИДа страны Дмитрий Кулеба.

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В интервью немецкой газете Zeit министр подчеркнул, что у Киева нет планов по нападению на кого-либо.

«Некоторые страны, к сожалению, склоняются к российскому нарративу о том, что Украину нельзя вооружать, потому что это якобы подбадривает нас или побуждает к каким-либо военным действиям. ...Мы ни на кого не нападали и не собираемся решать проблему в Донбассе военным путем», — приводит 28 ноября слова Кулебы «Газета.Ru».

Как отметил 26 ноября официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт, правительство Германии сожалеет из-за того, что переговоры в нормандском формате до сих пор не состоялись, и надеется на их продолжение.

Днем ранее представитель МИД России Мария Захарова заявила, что армия Украины наступает в районе населенных пунктов Старомарьевка и Гранитное в Донбассе. По ее словам, ситуация вызывает «серьезную тревогу».

Представитель ведомства также подчеркивала, что силовым путем внутриукраинский кризис решить нельзя, конфликт можно преодолеть только переговорами.

14 октября Лавров указал на то, что дальнейшие перспективы нормандского формата зависят от выполнения Киевом Минских соглашений. Он также выразил удивление, что Запад с подобным напором продвигает возобновление нормандского формата, не обеспечивая выполнения предыдущих решений.

С 2014 года киевские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота и новую власть на Украине. При этом в сложившейся ситуации Киев винит Москву.

Россия многократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта. Вопросы его урегулирования обсуждаются в минском и нормандском форматах — с участием РФ, Украины, Франции, Германии.

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