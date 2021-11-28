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Ученые предрекли вспышку COVID-19 в Китае при отказе от ограничений

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Отказ властей Китая от антиковидной политики и послабление ограничений для иностранных туристов может привести к новой вспышке коронавируса и бурному росту числа заболевших. К такому выводу пришли китайские ученые из Пекинского университета, результаты исследования которых 28 ноября были опубликованы на портале China CDC Weekly.

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Исследователи применили математическую модель и спрогнозировали возможные последствия принятия в Китае различных тактик борьбы с коронавирусом и ограничений.

Например, если в Китае будут действовать только те ограничения, что введены в США, то прирост новых случаев COVID-19 составит 637 155 человек в день. Если использовать ту систему, что существует в Великобритании, то 275 793 новых заболевших ежедневно.

Отмечается, что вспышка коронавируса в Китае может произойти после открытия страны для путешественников. Наплыв туристов спровоцирует колоссальную нагрузку на систему здравоохранения. Ученые считают, что пока в стране нет оснований для смягчения антикоронавирусных мер.

18 ноября основатель компании Microsoft Билл Гейтс заявил, что уровень смертности от коронавируса должен резко упасть к лету 2022 года. Он отметил, что его прогноз сбудется только при условии, что не появятся новые штаммы коронавируса.

Гейтс добавил, что к таким выводам пришел из-за хороших новостей о препаратах от коронавируса и вакцинах. Основатель Microsoft считает, что все сложности, связанные с нехваткой лекарств, решатся к 2022 году.

Ранее, 17 ноября, вирусолог, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков назвал способ, благодаря которому остановить коронавирусную инфекцию можно было еще в 2019 году. По мнению специалиста, необходимо было сразу закрыть границы и перелеты между странами, в которых появились основные очаги заражения.

Он напомнил, что даже в период китайского Нового года, который традиционно отмечается в январе-феврале, на достаточно длительные каникулы, Китай не закрывал границы. В итоге миллионы туристов мигрировали повсеместно.

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