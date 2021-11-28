Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В России за сутки выявили 33 548 новых случаев COVID-19
Политика
В Госдуме рассказали о вступающих в силу законах в декабре
Мир
В Венгрии назвали лицемерием заявления ЕС об изменении миграционной политики
Мир
Президент Чехии Милош Земан назначил нового премьер-министра страны
Мир
Власти США разработают план на случай распространения штамма «Омикрон»
Общество
Число пострадавших после ЧП на шахте в Кузбассе возросло до 76
Общество
Гинцбург допустил создание вакцин в назальной форме от других инфекций
Общество
Стала известна причина смерти певца и композитора Александра Градского
Мир
В Нидерландах подозревают наличие штамма «Омикрон» у десятков туристов
Мир
МИД Венгрии уличил Запад в лицемерии из-за непризнания «Спутника V»

Участникам ликвидации лесных пожаров в Якутии до сих пор не заплатили

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Якутии до сих пор не расплатились с мобилизованными летом 2021 года на тушение лесных пожаров местными жителями, общая сумма долгов превышает 180 млн рублей. На перечисление средств имеют право 4402 человека, информирует минэкологии республики.

«Остаток оплаты местному населению (184,4 млн рублей) будет выплачен в первоочередном порядке при поступлении федеральных средств из Резервного фонда правительства Российской Федерации. Проект распоряжения о выплате по кредиторской задолженности сейчас находится на согласовании в Министерстве финансов Российской Федерации», — отметил главный лесничий региона Сергей Сивцев. Ситуация находится на контроле главы республики Айсена Николаева, пишет ИА SakhaNews.

Ранее дорожников наградили за помощь в борьбе с лесными пожарами и ликвидацию последствий в Горном районе Якутии. В этом году лесные пожары охватили 1 млн га на территории муниципального образования. По информации администрации района, на помощь пришли 15 дорожных предприятий республики. Благодаря совместным действиям удалось минимизировать ущерб и не допустить жертв среди местного населения. ООО «Амгор» и ГКУ «Управтодор РС(Я)» приняли непосредственное участие в противостоянии огненной стихии и ликвидации ее последствий.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021