Участникам ликвидации лесных пожаров в Якутии до сих пор не заплатили

В Якутии до сих пор не расплатились с мобилизованными летом 2021 года на тушение лесных пожаров местными жителями, общая сумма долгов превышает 180 млн рублей. На перечисление средств имеют право 4402 человека, информирует минэкологии республики.

«Остаток оплаты местному населению (184,4 млн рублей) будет выплачен в первоочередном порядке при поступлении федеральных средств из Резервного фонда правительства Российской Федерации. Проект распоряжения о выплате по кредиторской задолженности сейчас находится на согласовании в Министерстве финансов Российской Федерации», — отметил главный лесничий региона Сергей Сивцев. Ситуация находится на контроле главы республики Айсена Николаева, пишет ИА SakhaNews.

Ранее дорожников наградили за помощь в борьбе с лесными пожарами и ликвидацию последствий в Горном районе Якутии. В этом году лесные пожары охватили 1 млн га на территории муниципального образования. По информации администрации района, на помощь пришли 15 дорожных предприятий республики. Благодаря совместным действиям удалось минимизировать ущерб и не допустить жертв среди местного населения. ООО «Амгор» и ГКУ «Управтодор РС(Я)» приняли непосредственное участие в противостоянии огненной стихии и ликвидации ее последствий.