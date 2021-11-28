Поэт Степанцов назвал откровением песни умершего Градского

Российский поэт, автор текстов песен Вадим Степанцов назвал откровением композиции умершего артиста Александра Градского.

«Для меня его песни, которые прорывались в редкие грампластинки, были откровением, стимулом для дальнейшего творческого роста. Для моего поколения он был одним из немногих артистов, которого ценили и уважали. А его песни мы слушали с восторгом», — подчеркнул он в беседе с РЕН ТВ 28 ноября.

О смерти Градского стало известно ранее в этот день. Отмечалось, что народный артист России перенес инсульт, лежал в нейрореанимации. У него произошел инфаркт головного мозга.

Российская певица Лариса Долина назвала смерть композитора страшной утратой. По ее словам, с уходом Градского ушла целая эпоха.

Как отметил музыкант Валерий Дидюля, Градского будут помнить через его творчество, а для молодых он оставил хороший след.

Народный артист России Игорь Крутой в беседе с «Известиями» назвал умершего певца огромного размера талантом, отметив, что вся страна испытывала к нему огромное уважение и любовь.

Александр Градский — российский певец, автор песен, композитор. В 1997 году получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом РФ. В последние годы композитор был наставником в телешоу «Голос».