Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В России за сутки выявили 33 548 новых случаев COVID-19
Политика
В Госдуме рассказали о вступающих в силу законах в декабре
Мир
В Венгрии назвали лицемерием заявления ЕС об изменении миграционной политики
Мир
Президент Чехии Милош Земан назначил нового премьер-министра страны
Мир
Власти США разработают план на случай распространения штамма «Омикрон»
Общество
Число пострадавших после ЧП на шахте в Кузбассе возросло до 76
Общество
Гинцбург допустил создание вакцин в назальной форме от других инфекций
Общество
Стала известна причина смерти певца и композитора Александра Градского
Мир
В Нидерландах подозревают наличие штамма «Омикрон» у десятков туристов
Мир
МИД Венгрии уличил Запад в лицемерии из-за непризнания «Спутника V»

В Госдуме рассказали о вступающих в силу законах в декабре

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С 1 декабря в силу вступает закон о досудебной блокировке рекламирующих финансовые пирамиды сайтов. Об этом в воскресенье, 28 ноября, рассказали в Госдуме (ГД), перечисляя нововведения, которые начнут действовать в России в декабре этого года.

Добытчик в законе: власти выступили за признание майнеров предпринимателями
Чем это может быть выгодно государству и самим участникам криптоиндустрии

Кроме того, с начала декабря в России будет введена административная ответственность за нарушение требований об обязательной маркировке товаров, в том числе лекарств. При этом уголовная ответственность будет предусмотрена за хранение и сбыт товаров с использованием заведомо поддельных средств идентификации.

Также изменения с 1 декабря будут внесены и в закон «О связи».

«Собственниками или другими владельцами линий связи, пересекающих госграницу РФ, с 1 декабря могут быть только российские юрлица. Кроме того, операторы связи обязаны проверять в единой системе идентификации и аутентификации информацию о корпоративных абонентах, которую вносят туда юрлица и ИП», — сообщили в пресс-службе Госдумы.

С 9 декабря начнут действовать нововведения, касающиеся пожарной безопасности и охраны водных объектов. Также изменения касаются оборота охотничьих угодий. Продлевать соглашение об аренде угодий теперь можно будет без аукциона.

Как сообщили в ГД, с 29 декабря Федеральная нотариальная палата начнет вести реестр распоряжений об отмене нотариальных доверенностей, которые были оформлены в простой форме. Получить выписку из реестра сможет любой желающий.

Также вступает в силу требование о сдаче отпечатков и медосмотре для иностранцев, прибывающих в Россию на срок более 90 дней.

С 30 декабря в кредитный договор банки не смогут включать условия, обязывающие заемщика иметь на счете неснижаемый остаток для погашения очередного платежа. Также граждане смогут отказаться от дополнительных услуг банка в течение 14 дней после заключения договора.

«Начнут действовать меры по ограничению выбросов парниковых газов в РФ — их госучет, установление целевых показателей сокращения, а также поддержка деятельности по сокращению выбросов и увеличению поглощения парниковых газов», — добавили в ГД.

Ранее, 24 ноября, депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда (МРОТ) в 2022 году. Согласно документу, размер МРОТа составит 13 890 рублей в месяц. Уточняется, что по решению президента РФ Владимира Путина индексация составит более 8%.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021