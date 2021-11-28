Актер Маклаков выразил соболезнования в связи со смертью Градского

Актер Алексей Маклаков в воскресенье, 28 ноября, выразил соболезнования в связи со смертью 72-летнего певца и композитора Александра Градского.

Он рассказал, что ему в жизни не повезло встретиться с Градским, однако он следил за творчеством исполнителя.

«Это фантастическая потеря, которую очень трудно будет восполнить. Уходит поколение тех, кто формировал вкусы молодежи нашей страны», — цитирует Маклакова «Спорт-Экспресс».

О смерти композитора стало известно ранее в этот день. По данным РЕН ТВ, народный артист России перенес инсульт, лежал в нейрореанимации. У него произошел инфаркт головного мозга.

Смерть артиста прокомментировал музыкант Валерий Дидюля. Он отметил, что помнить Градского будут через его творчество, а для молодых он оставил хороший след.

Александр Градский — российский певец, автор песен, композитор. В 1997 году получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом РФ. В последние годы композитор был наставником в телешоу «Голос».