Певица Цыганова отреагировала на смерть Градского

Российская певица Виктория Цыганова в воскресенье, 28 ноября, прокомментировала смерть композитора Александра Градского.

«Я очень уважала этого человека, потому что я считаю его суперпрофессионалом. И в последние годы Александр Борисович, конечно, настолько олицетворял эту душевность, эту тонкость вокальной подачи именно через душу, через сердце. <...> Потому что сегодня это с эстрады, из шоу-бизнеса просто уходит безвозвратно. Я подумала: а кто его заменит? Кто будет передавать такие ценности?» — приводит РЕН ТВ слова Цыгановой.

Певица отметила, что Градский — явление огромного значения для России.

«Я очень сейчас расстроена сильно, потому что я рядом не вижу таких людей. <...> Градский — это, конечно, явление в нашей музыке, ну и прежде всего как человек. Особенно последние его выступления — было ощущение, что он уже смирился, всех простил и какая-то из него лилась доброта», — заключила артистка.

О смерти композитора стало известно ранее в этот день. По данным РЕН ТВ, народный артист России перенес инсульт, лежал в нейрореанимации. У него произошел инфаркт головного мозга.

Александр Градский — российский певец, автор песен, композитор. В 1997 году получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом РФ. В последние годы композитор был наставником в телешоу «Голос».