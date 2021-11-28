«Роснефть» провела ИТ-марафон для программистов

Компания «Роснефть» провела ИТ-соревнования для программистов. Финал хакатона Rosneft Challenge – 2021 прошел 27 ноября, в нем приняли участие 700 специалистов из 13 стран мира.

Одна из задач «Роснефти» — внедрять передовые технологические решения по анализу больших массивов данных для повышения эффективности работы по всем направлениям своей деятельности. Проведение подобных соревнований помогает решать производственные задачи и привлекать к сотрудничеству ценные кадры.

Участникам Rosneft Challenge – 2021 с сентября по ноябрь пришлось заниматься двумя задачами. Первая касалась идентификации северных оленей на аэрофотоснимках. Вторая задача была связана с разработкой приложения для поиска объектов-аналогов в проектной документации по параметрам.

Первое место в решении экологической задачи заняла команда из Уфы «Авантис». В решении второй задачи победил москвич Николай Князев, второе место досталось Глебу Шаньшину из Москвы. Они получили спецпризы.

Также денежные награды получили призеры конкурсов. Кроме того, финалистов ждут предложения о трудоустройстве, а также возможность принять участие в масштабных технологических проектах компании.

В рамках Rosneft Challenge – 2021 выступили спикеры с докладами на темы: «Хакатоны «Роснефти»: вчера, сегодня, завтра», «Перспективы развития робототехники в компании «Роснефть»», «Высокопроизводительные вычисления для машинного обучения», «Тренды цифрового инжиниринга», «Путь к интеллектуализации проектирования».

Организатором ИТ-марафона выступил корпоративный институт компании «ООО «РН-БашНИПИнефть», центр разработки линейки наукоемкого корпоративного программного обеспечения «Роснефти».