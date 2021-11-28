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Власти США разработают план на случай распространения штамма «Омикрон»

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Власти США готовятся к новым вспышкам коронавируса из-за обнаружения нового «Омикрон»-штамма и разрабатывают план на этот случай. Об этом в субботу, 27 ноября, сообщила газета Politico.

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«Хотя в США не выявили случаев [заражения новым штаммом], должностные лица администрации Байдена, отвечающие за вопросы здравоохранения, в Центрах по контролю и профилактике заболеваний, Министерстве здравоохранения и социальных служб США и Белом доме провели в последние два дня серию встреч для планирования на случай выявления данной разновидности в США и возможных вспышек заболевания по всей стране», — говорится в статье.

По данным издания, президент США Джо Байден ознакомлен с последней информацией о новом штамме.

Кроме того, последние данные о данном варианте вируса отслеживают американские специалисты, они поддерживают регулярные контакты в здравоохранительной сфере по всему миру.

27 ноября премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что все контактировавшие с носителями «Омикрон»-штамма жители королевства обязаны будут изолироваться.

Кроме того, принято решение о введении обязательного ПЦР-теста для всех въезжающих в страну и установлен режим изоляции до получения результата.

27 ноября два случая заболевания новым штаммом коронавируса выявили в Великобритании. Также стало известно, что «Омикрон» выявлен у жительницы Чехии, вернувшейся из Египта. Помимо этого, новый вариант коронавируса выявлен в Бельгии, Италии. Специалисты Австрии и Нидерландов проверяют наличие этой мутации у своих граждан, вернувшихся из Африки.

26 ноября Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) обозначила штамм В.1.1.529, обнаруженный на юге Африки, греческой буквой «Омикрон». В заявлении ВОЗ также сообщалось, что этот вариант коронавируса имеет большое число мутаций.

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