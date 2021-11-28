В Москве госпитализировали дочь Мстислава Ростроповича

Дочь Мстислава Ростроповича госпитализирована в Москве. Об этом в воскресенье, 28 ноября, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, женщина упала дома и повредила пальцы рук.

Ольга Ростропович — дочь виолончелиста, народного артиста СССР Мстислава Ростроповича и оперной певицы Галины Вишневской. Является президентом Фонда культурных и гуманитарных программ М.Л. Ростроповича.

В 2009 году Ольга Ростропович стала помощником художественного руководителя Центра оперного пения Г.П. Вишневской. Также является членом организационного комитета XV Международного конкурса имени Чайковского и член жюри международного конкурса «Щелкунчик».