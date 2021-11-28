В Венгрии назвали лицемерием заявления ЕС об изменении миграционной политики

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто 28 ноября назвал лицемерием заявления Евросоюза (ЕС) об изменениях в миграционной политике, которые распространяются в публичном пространстве.

«Вы знаете, все это большое лицемерие», — сказал Сийярто каналу RT, отвечая на соответствующий вопрос.

Сийярто отметил, что суть европейской политики, касающейся миграции, остается неизменной. Однако есть «какие-то общие вещи, которые, как кажется, звучат иначе», когда дело касается заявлений по Афганистану и Средиземноморью.

«Если вы посмотрите на документы и заявления новой правительственной коалиции Германии, вы увидите, что все это в высшей степени про миграцию», — добавил министр.

Также глава МИД Венгрии высказал мнение, что вопросы миграции — это часть суверенитета.

«Когда вы можете решить, кому разрешить въехать на территорию страны. И это ваше суверенное право решать, с кем вы готовы жить вместе, а с кем нет», — добавил он.

Ранее, 26 ноября, генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг сообщил, что главы МИД стран НАТО обсудят миграционный кризис на границе Польши, Литвы и Латвии с Белоруссией. Встреча глав МИД стран — участниц Североатлантического альянса пройдет в Риге 30 ноября и 1 декабря.

15 ноября глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель рассказал, что главы МИД стран ЕС согласовали введение пятого пакета санкций по Белоруссии. Он также добавил, что с расширением критериев санкционного режима ЕС теперь сможет включать в санкции фигурантов, причастных к доставке мигрантов в Белоруссию и к границам союза.

11 ноября президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что Белоруссия жестко ответит на возможные новые пакеты европейских санкций. Президент сказал, что Минск может закрыть транзит через Белоруссию, при этом через Украину проехать будет невозможно, так как там закрыта российская граница.

Ситуация с мигрантами обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В то же время в миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев.