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Актриса Дружинина поделилась воспоминаниями о Градском

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Актриса и режиссер Светлана Дружинина в воскресенье, 28 ноября, рассказала об ушедшем из жизни российском певце и композиторе Александре Градском.

По ее словам, она была знакома с артистом по картине «Солнце, снова солнце», где Градский озвучил главного героя.

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«Могу только сказать, что голос — это дар от бога. Только нужно его хорошо гранить. Его нужно хорошо, так сказать, обучить, этот аппарат. Это уникальный дар, уникальный голос, которым Александр Градский воспользовался в самой высшей степени. <…> Он легкий, азартный, он влюбчивый в женщин, он влюбчивый в дело, он влюбленный в жизнь. И нужно отдать ему должное — вот таким же ярким, горячим, страстным он жил до последних своих дней», — приводит РЕН ТВ слова Дружининой.

Актриса назвала смерть Градского большой потерей.

«Вечной светлой памяти прекрасному артисту, общественному деятелю, учителю, художнику Александру Градскому. Спасибо ему за все, нижайший поклон», — заключила Дружинина.

28 ноября российский певец Сергей Трофимов рассказал, что испытывал огромное уважение к творчеству Градского.

О смерти композитора стало известно ранее в этот день. Сообщалось, что ее причиной может быть инфаркт головного мозга.

26 ноября Градского экстренно доставили в московскую больницу с подозрением на инсульт. Сообщалось, что на плохое самочувствие мужчина пожаловался, когда находился у себя дома.

Александр Градский — российский певец, автор песен, композитор. В 1997 году получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом РФ. В последние годы композитор был наставником в телешоу «Голос».

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