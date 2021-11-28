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Певец Сергей Трофимов прокомментировал смерть композитора Градского

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Российский певец Сергей Трофимов в воскресенье, 28 ноября, рассказал, что испытывал огромное уважение к творчеству скончавшегося композитора Александра Градского.

«Я очень уважал этого человека за песни, которые он писал, за его гражданскую позицию, за его отношение ко всему происходящему. Не знаю, из нашей ойкумены ушел человек, которого будет очень не хватать», — приводит РЕН ТВ слова Трофимова.

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О смерти композитора стало известно ранее в этот день. Сообщалось, что ее причиной может быть инфаркт головного мозга.

26 ноября Градского экстренно доставили в московскую больницу с подозрением на инсульт. Сообщалось, что на плохое самочувствие мужчина пожаловался, когда находился у себя дома.

Александр Градский — российский певец, автор песен, композитор. В 1997 году получил звание заслуженного артиста России, а через два года стал народным артистом РФ. В последние годы композитор был наставником в телешоу «Голос».

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