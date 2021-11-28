В России за сутки выявили 33 548 новых случаев COVID-19

За прошедшие 24 часа в России зарегистрировано 33 548 новых случаев коронавирусной инфекции. Об этом в воскресенье, 28 ноября, сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Наибольшее число новых случаев коронавируса за прошедшие 24 часа зафиксировано в Москве (3086) и Санкт-Петербурге (2072).

Число летальных исходов на фоне инфекции за последние сутки составило 1224, выздоровели 30 646 человек.

Всего в России с начала пандемии выявлено 9 570 373 случая COVID-19, полностью вылечились 8 268 111 пациентов.

Ранее в этот день газета Corriere della Serа опубликовала изображение спайк-белка (spike-protein) нового штамма коронавируса «Омикрон». По информации представителя госпиталя Bambino Gesù («Младенец Иисус»), специалисты «реконструировали» новую мутацию коронавируса и сравнили ее с вариантом «Дельта». На изображении представлено два белка обоих штаммов, на которых красным отмечены наиболее изменившиеся области.

27 ноября глава технической группы подразделения чрезвычайных заболеваний ВОЗ Мария Ван Керкхове заявила, что штамм коронавируса «Омикрон» мог возникнуть от зараженного человека со слабым иммунитетом после перенесенной болезни COVID-19.

В тот же день два случая заболевания новым штаммом коронавируса выявили в Великобритании. Также стало известно, что «Омикрон» выявлен у жительницы Чехии, вернувшейся из Египта. Помимо этого новый вариант коронавируса выявлен в Бельгии, Италии. Специалисты Австрии и Нидерландов проверяют наличие этой мутации у своих граждан, вернувшихся из Африки.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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