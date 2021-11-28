Глава МИД Венгрии назвал провалом миссию НАТО в Афганистане

Миссия НАТО в Афганистане, которая продолжалась 20 лет и была нацелена на поддержание безопасности в стране, закончилась провалом. Такое мнение 28 ноября высказал глава МИД Венгрии Петер Сийярто.

«Двадцать лет международной миссии закончились провалом, потому что у нас были планы по оказанию финансовой помощи для поддержания национальной безопасности Афганистана и сил обороны до 2024 года. <…> А потом еще до того, как мы окончательно покинули Афганистан, все наши планы рухнули», — заявил министр в эфире канала RT.

Днем ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала 20-летнюю военную кампанию США в Афганистане «коррупционной черной дырой». По словам Захаровой, Афганистан находится на грани гуманитарной катастрофы, эти последствия пребывания Соединенных Штатов в стране являются отличной темой для дискуссии на предстоящем «Саммите за демократию», инициированном Вашингтоном.

9 октября группа американских сенаторов во главе с Тэмми Дакуорт призвала конгресс США изучить ошибки, допущенные в ходе войны в Афганистане, и создать с этими целями специальную комиссию.

17 сентября президент России Владимир Путин заявил, что вывод из Афганистана войск США и их союзников можно сравнить с бегством. По его словам, после обострения ситуации в Афганистане необходима общая и согласованная линия рисков. Он рассказал, что «авторы экспериментов» в Афганистане ретировались, а последствия приходится устранять всему мировому сообществу. Кризис в стране является результатом безответственной политики навязывания извне чужих ценностей.

Ситуация в регионе начала усугубляться после того, как США, находившиеся в Афганистане с 2001 года, начали вывод своих войск в начале мая, а завершили его в августе. 15 августа представители движения «Талибан» (находится под санкциями ООН за террористическую деятельность) взяли Кабул. Они заявили об окончании войны в Афганистане, назвав это освобождением страны.