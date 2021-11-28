Охотник рассказал о спасении мужчины от медведя

Охотник Анатолий Фомин рассказал, что смог спасти друга, за которым в Красноярском крае охотился медведь, благодаря записке, которую тот оставил. Подробностями истории Фомин 28 ноября поделился с телеканалом РЕН ТВ.

«Я пришел на участок, смотрю, лежит записка: «Саня, помоги, напал медведь». Бросил работу и пошел на базу, не торчать же на горе,» — рассказал охотник.

После этого Фомин позвонил в МЧС, а затем связался со следователем, который попросил показать место, где происходили события. Там и был обнаружен пострадавший.

«Состояние здоровья было не совсем нормальное у него. Это же Сибирь, с сентября тут медведей каждый день можно практически встретить, и ничего страшного. Обыденная вещь для охотников, ведь медведи набирают вес перед лежкой, встретиться с ними не проблема», — добавил охотник.

О спасении местного жителя из тайги стало известно 27 ноября. Тогда уточнялось, что 58-летний мужчина получил травмы после встречи с медведем и был доставлен в больницу. При этом в записке местный житель указал, что получил травмы, из-за которых ему тяжело передвигаться. Добраться до места, где есть сотовая связь, он самостоятельно не может.

Пострадавший также написал об ухудшении своего состояния и попросил помочь ему выбраться из тайги, пояснив, что ждать помощи будет в своей охотничьей избе, которая находится в 170 км от районного центра, села Богучаны.

19 октября в Уватском районе Тюменской области медведь напал на трех местных жителей, в результате чего один человек погиб. Молодому человеку 23 лет, несмотря на серьезные рваные раны головы и конечностей, удалось нанести медведю несколько смертельных ударов ножом. 25 октября стало известно, что мужчина пришел в сознание.