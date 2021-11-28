На Украине ужесточат условия выхода на пенсию

Для того, чтобы выйти на пенсию в 60 лет украинцам необходимо будет не 28 лет страхового стажа, а 29 лет. Соответствующее правило заработает с 1 января 2022 года, сообщает местный портал «Зеркало недели».

Таким образом, чтобы выйти на пенсию гражданам Украины придется проработать на год больше.

Требования к трудовому стажу ежегодно увеличиваются согласно закону «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Поэтому со временем необходимый срок минимального стажа поднимут до 35 лет.

Те украинцы, у которых будет 15 и менее лет стажа не будут претендовать на пенсию от государства, а смогут рассчитывать лишь на пособия, если их доходы не будут покрывать прожиточный минимум.

Ранее, 5 ноября, украинские СМИ со ссылкой на кабмин страны писали, что пенсионеры на Украине после пересчета выплат в 2022 году будут получать меньше фактического прожиточного минимума.

Минимальная пенсия будет составлять 1934 грн ($73,6). При этом считается, что на базовые потребности пенсионера на Украине, без учета интернета и мобильной связи, требуется минимум 3692 грн ($150,9).

В числе причин снижения пенсий и зарплат называется отсутствие внятной политики по детенизации зарплат, отказ повышать минимальную зарплату для уровня ее реальной отметки, сложная ситуация в экономике.

Ранее, 22 сентября, депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Загородний заявил, что за время правления президента Украины Владимира Зеленского в стране увеличились тарифы и цены на газ, выросло состояние его ближайшего окружения и зарплаты правоохранителей, а население продолжает нищать.

1 августа украинский политолог Виктор Таран заметил, что президент Украины попал в ту же «ловушку», что и ранее бывший президент Петр Порошенко. Он отметил, что «на фоне провала всех мирных инициатив на востоке» Зеленскому нужно добиться реальных успехов в экономике, а для этого, по его словам, нужно, чтобы у людей начали расти зарплаты и пенсии.