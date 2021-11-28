Врач назвал необходимые для здоровой работы организма «четыре колеса»

Профессор кафедры хирургии Венского медицинского университета Игорь Хук назвал компоненты, необходимые человеку для здоровой работы организма.

В своем блоге он сравнил человеческое тело с четырьмя колесами машины, каждое из которых только в согласовании с остальными тремя обеспечивает слаженную работу механизма.

«Представьте, что наше тело – это Tesla, а двигатель — оксид азота. Мы не можем принимать оксид азота в качестве отдельной добавки, поскольку это газ, но мы можем настроить четыре колеса, чтобы они заботились о двигателе <…> Эти четыре колеса — это витамин D3, витамин K2, кальций и L-аргинин плюс L-цитруллин», — пишет Хук.

Также эксперт подчеркнул необходимость постоянного восполнения запаса оксида азота, поскольку без этого элемента многие системы организма могут работать менее усердно, и человек будет «чувствовать себя истощенным». Например, оксид азота нужен для того, чтобы сердечная мышца не прекращала качать кровь.

При этом уровень оксида азота снижается в результате физической, а также умственной активности, добавил он.

18 ноября было опубликовано исследование ученых, согласно которому дефицит витамина D в организме может вызывать проблемы с сердечно-сосудистой системой. Недостаток этого витамина может привести к гипертонии или инфаркту.