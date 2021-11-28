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В Приангарье возбудили дело о хищении из ПФР более 600 тыс. рублей

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Следователи в Иркутской области возбудили уголовное дело в отношении сотрудников регионального отделения Пенсионного фонда, которые подозреваются в хищении. Об этом 28 ноября сообщается на сайте управления СКР по региону.

Отмечается, что дело возбуждено по статье о мошенничестве. Сумма ущерба для регионального ПФР составила более 600 тыс. рублей.

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«По версии следствия, указанные лица с использованием своего служебного положения осуществили хищение денежных средств бюджета ПФР и его территориальных подразделений Приволжского, Уральского, Сибирского и Дальневосточных федеральных округов, которыми распорядились по своему усмотрению», — отметили в пресс-службе ведомства.

В настоящий момент следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, а также проводят обыски.

25 ноября управление СК РФ по Иркутской области возбудило уголовное дело в отношении восьмерых полицейских, которые подозреваются в получении взяток. Фигурантом еще одного уголовного дела стал владелец похоронного бизнеса, которому сотрудники МВД, как полагает следствие, за взятки передавали информацию об умерших.

Общая сумма взяток составила не менее 280 тыс. рублей. Уголовные дела возбуждены по ч. 3 ст. 291 УК РФ, п. «а» ч. 5 ст. 290 УК РФ. Подозреваемые задержаны.

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