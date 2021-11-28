Полянский допустил новые проблемы для ООН из-за «саммита за демократию»

«Саммит за демократию», который организуют США в декабре, способен подорвать ООН и вызвать новые разногласия, считает первый зампостпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский.

«Запланированный так называемый «саммит за демократию» — достойная сожаления инициатива, которая может подорвать ООН и вызвать новые разногласия и проблемы», — написал он 27 ноября в своем Twitter.

По словам российского дипломата, история показывает, что «ничего хорошего не выходит», когда одни страны снисходительно относятся к другим и пытаются наставлять их.

26 ноября Россия и Китай в совместном коммюнике отвергли идею международного «саммита за демократию», который должен пройти в декабре по инициативе Вашингтона. В заявлении сказано, что проведение такого мероприятия вызовет идеологическую конфронтацию и «раскол в мире».

В этот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что попытки Соединенных Штатов определять, в каких странах есть демократия, а в каких нет, выглядят цинично и жалко на фоне проблем в самих США. А «Саммит за демократию» она назвала «элементом большой стратегии США по подрыву роли ООН».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 24 ноября сообщил, что российская сторона негативно относится к этому мероприятию. Он отметил, что Вашингтон пытается навязывать другим государствам свое представление о демократии.

В августе этого года Белый дом сообщил, что президент США Джо Байден 9–10 декабря проведет виртуальный саммит с лидерами демократических государств по вопросам демократии. Основными темами обсуждений на заседании должны стать борьба с авторитаризмом, коррупцией и защита прав человека.

24 ноября стало известно, что США пригласили на предстоящий в декабре саммит 110 стран и территорий, однако не включили такие государства, как Россия и Китай. Список опубликован на сайте Госдепартамента США.