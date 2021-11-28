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СМИ сообщили о ночном допросе беременной сотрудницы УФССП Ленобласти

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Руководитель УФССП России по Ленинградской области Глеб Абатуров, возглавляя группу быстрого реагирования до трех часов ночи 11 ноября допрашивал свою беременную подчиненную, сотрудницу Гатчинского отделения судебных приставов Ирину Мериц. Об этом в субботу, 27 ноября, сообщило издание 47news.

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Отмечается, что допрос начался в 19:00 четверга и завершился около 3:00 часов в ночь на пятницу. На следующее утро у допрошенной, находящейся на четвертом месяце беременности, ухудшилось самочувствие.

«Я знала, что приедут с проверкой, но точно не думала, что это так будет происходить. Маски-шоу, спецназ. До трех часов ночи беременную девчонку держать! Я не буду руки умывать и прятать голову в песок, буду ее отстаивать. Мы в ответе за подчиненных. Я считаю, что мой пристав действовал в рамках законодательства», — сообщила изданию начальник Гатчинского отделения УФССП России по Ленинградской области Ирина Дюкарева.

По данным издания, перед допросом в каждый из кабинетов отделения с требованиями «всем оставаться на своих местах» врывались спецназовцы, а после Ирину Мериц стал допрашивать Абатуров, предварительно пообещав «написать на нее в Следственный комитет». После того как руководитель УФССП задал вопросы, в отделении начался обыск, причем, осматривали и личные вещи работниц.

Сообщается, что причина допроса — порученное ей исполнительное производство по решению суда о взыскании долга одним юридическим лицом с другого. Сумма 8 млн рублей в марте этого года была взыскана со счета организации на счет приставов, а после перечислена истцу, который подтвердил получение денежных средств, однако в скором времени должник заявил, что он напрямую оплатил сумму оппоненту, а также потребовал от отдела приставов вернуть деньги и обратился в Арбитражный суд с соответствующим иском к региональному управлению.

В то же время Мериц утверждает, что взыскатель заявил ей по телефону, что никакие деньги должник ему не присылал.

Издание добавило, что до 11 декабря будет проходить служебная проверка в отношении Мериц. Саму ее понизили в должности и отстранили от работы.

25 декабря в московском управлении Следственного комитета сообщили о том, что юриста ФБК Любовь Соболь подозревают в неоднократных попытках незаконно попасть в квартиру пенсионерки на востоке столицы, в отношении нее возбуждено уголовное дело о нарушении неприкосновенности жилища.

Соответствующая статья предусматривает штраф до 200 тыс. рублей, исправительные или принудительные работы до двух лет или лишение свободы до двух лет.

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