Захарова оценила слова папы римского о «большом кладбище мигрантов»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя слова папы Римского Франциска о Средиземном море как о «кладбище» для нелегальных мигрантов, напомнила, что Белоруссию и Россию оно не омывает.

«Партнерам на заметку: ни Белоруссию, ни Россию Средиземное море не омывает», — написала дипломат в своем Telegram-канале 27 ноября.

Ранее в этот день папа римский Франциск призвал к проявлению милосердия к беженцам и назвал «большим кладбищем» Средиземное море, в водах которого гибнет огромное число нелегальных мигрантов. Он также заявил, что в последние годы нелегальные мигранты, высаживающиеся на берегах Европы, чтобы спастись от «войны и нищеты», нередко сталкиваются не с гостеприимством, а с «враждебностью и даже эксплуатацией».

25 ноября глава МВД Франции Жеральд Дарманен заявил, что в водах пролива Па-де-Кале у берегов страны перевернулась лодка с мигрантами, в результате 31 человек погиб. Всего в лодке было 33 мигранта. Президент Франции Эммануэль Макрон после трагедии в Ла-Манше призвал усилить контроль на границах ЕС. Он подчеркнул, что страна не позволит Ла-Маншу «превратиться в кладбище».

В тот же день Захарова заявила, что несмотря на диалог между Берлином и Минском по миграционному кризису, Варшава не собирается отказываться от запугивания мигрантов на белорусско-польской границе. Она обратилась к властям Польши с призывом предпринять все необходимые меры для прекращения силовых действий в отношении беженцев.

Так она прокомментировала инцидент, когда польские силовики пытались остановить группу беженцев автоматными очередями. Для пресечения провокаций участок прикрыли белорусские военные.

22 ноября глава Следственного комитета Белоруссии Дмитрий Гора сообщил о 132 пострадавших из-за применения поляками спецсредств мигрантах, среди которых есть дети.

Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии обострилась в начале ноября. Многочисленная группа беженцев, находящихся в Белоруссии, пришла к границе в лесной полосе. Мигранты резали колючую проволоку на границе двух стран и просили пустить их на территорию Евросоюза. В Польше заявили о жесткой атаке на границу впервые за 30 лет. В миграционном кризисе европейские страны винят Минск, который отрицает свою причастность к усилению потока беженцев. А по утверждению премьер-министра Польши Матеуша Моравецкого, миграционный кризис на белорусско-польской границе якобы является «частью российской политики, координирующей действия Белоруссии».