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«Белененсеш» досрочно проиграл «Бенфике» из-за нехватки игроков в команде

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Футбольная команда из Лиссабона «Белененсеш» досрочно проиграла «Бенфике» в матче 12-го тура чемпионата Португалии из-за недостаточного для игры количества игроков, сообщает «Спорт-Экспресс».

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Матч проходил в Оэйраше на стадионе «Насьональ» (округ Лиссабон) в субботу, 27 ноября, и завершился досрочно из-за минимального количества игроков на поле. «Бенфика» победила со счетом 7:0.

На матч хозяева вышли вдевятером из-за вспышки COVID-19 в клубе. При этом во втором тайме «Белененсеш» и вовсе выпустил на поле семь игроков, а на 48-й минуте один из футболистов команды сел на газон и заявил, что травмирован и «это конец».

На поле от лиссабонцев остались шесть футболистов, в то время как минимально возможное количество игроков от одной команды — семь. В итоге арбитр остановил матч, присудив победу «Бенфике».

5 сентября отменили матч отборочного турнира чемпионата мира – 2022 по футболу между сборными Бразилии и Аргентины после того, как на поле появились полицейские и представители Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa).

Причиной стало то, что четверо аргентинцев Эмилиано Мартинес, Эмилиано Буэндию, Кристиан Ромеро и Джовани Ло Чельсо, выступающие в Английской Премьер-лиге, не соблюли положенный по прибытии в Бразилию карантин из-за пандемии. Агентство призвало власти штата Сан-Паулу изолировать четверых игроков, подчеркнув, что они не могут оставаться в Бразилии.

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