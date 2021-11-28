Водитель сгорел заживо после ДТП в Самаре

В Самаре легковой автомобиль на огромной скорости врезался в столб, в результате ДТП погиб один человек, еще одного удалось спасти.

Как уточняет РЕН ТВ, авария произошла неподалеку от городского рынка на проспекте Кирова. После столкновения легковушка воспламенилась.

Отмечается, что прибежавшим на помощь охранникам рынка удалось вытащить из салона пассажира, однако водитель сгорел заживо.

Информации о состоянии выжившего нет. По словам очевидцев, он был весь в крови.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

20 ноября в аварии под Саратовом погиб 13-летний школьник. Неподалеку от села Невежкино Лысогорского района ВАЗ-2106 столкнулся со столбом, а затем перевернулся. За рулем находился подросток. Его госпитализировали, но спасти не удалось.