Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Израиль закрыл границы для иностранцев из-за штамма «Омикрон»
Спорт
Непомнящий и Карлсен вновь сыграли вничью в матче за звание чемпиона мира
Общество
Гинцбург допустил создание вакцин в назальной форме от других инфекций
Спорт
Боец ММА Александр Емельяненко уступил Сантосу на турнире в Сыктывкаре
Мир
В Нидерландах подозревают наличие штамма «Омикрон» у десятков туристов
Мир
Пушков заявил о «заслуживающей» Зеленского Украине
Общество
Папа римский выразил соболезнования в связи с ЧП на шахте «Листвяжная»
Общество
В ВОЗ призвали не паниковать из-за «Омикрон»-штамма коронавируса
Общество
Епископа отстранили от руководства монастырем из-за видео с ударом священника
Спорт
Хоккеист Панарин бросил перчатку в канадца Маршанда после слов о России

Водитель сгорел заживо после ДТП в Самаре

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Самаре легковой автомобиль на огромной скорости врезался в столб, в результате ДТП погиб один человек, еще одного удалось спасти.

Как уточняет РЕН ТВ, авария произошла неподалеку от городского рынка на проспекте Кирова. После столкновения легковушка воспламенилась.

Отмечается, что прибежавшим на помощь охранникам рынка удалось вытащить из салона пассажира, однако водитель сгорел заживо.

Информации о состоянии выжившего нет. По словам очевидцев, он был весь в крови.

Причины и обстоятельства происшествия выясняются.

20 ноября в аварии под Саратовом погиб 13-летний школьник. Неподалеку от села Невежкино Лысогорского района ВАЗ-2106 столкнулся со столбом, а затем перевернулся. За рулем находился подросток. Его госпитализировали, но спасти не удалось.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021