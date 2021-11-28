Синоптики рассказали о погоде в Москве 28 ноября

Облачная погода, местами небольшой дождь ожидаются в столице в воскресенье, 28 ноября. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра.

Дневная температура воздуха в Москве составит от +3 до +5 градусов. Ночью столбики термометров опустятся до нуля градуса.

Ветер будет иметь южное направление и скорость 5–10 м/с.

Атмосферное давление составит 739–742 мм ртутного столба.

25 ноября ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, что осень в Москве закончится аномальным субтропическим теплом и ливнем. По словам синоптика, постепенно оттепель будет усиливаться и достигнет пика 30 ноября, когда столбики термометров в городе в течение суток будут колебаться между +4 и +6, а по области — между +2 и +7 градусами.

По словам главного специалиста Гидрометцентра Марины Макаровой, погода в московском регионе приобретет зимний характер с наступлением календарной зимы.