Епископа отстранили от руководства монастырем из-за видео с ударом священника

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл временно освободил епископа Мытищинского Феофилакта от руководства Андреевским ставропигиальным мужским монастырем. Распоряжение опубликовано 27 ноября на сайте Московской городской епархии.

Это произошло из-за видео, появившегося в соцсетях, на котором епископ замахивается или бьет священника во время богослужения.

«Временно приостановить исполнение преосвященным епископом Мытищинским Феофилактом обязанностей наместника Андреевского ставропигиального мужского монастыря, помощника первого викария святейшего патриарха по городу Москве, управляющего Юго-Западным викариатством города Москвы, поручив временное управление обителью высокопреосвященнейшему митрополиту Каширскому Феогносту, а временное управление викариатством — преосвященному епископу Верейскому Пантелеимону», — сказано в тексте.

В Московской патриархии, комментируя инцидент, отметили, что подобное поведение епископа не может иметь никаких оправданий, пишет «РИА Новости».

31 октября в Москве священнослужитель открыл стрельбу после нападения на него неизвестного мужчины в храме на улице Генерала Белобородова. Мужчина устроил драку со священнослужителем в туалете храма. Однако батюшка дал отпор и достал сигнальный пистолет, произведя выстрел.