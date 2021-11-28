Опубликована первая фотография штамма «Омикрон»

Опубликована первая в мире фотография штамма «Омикрон». Исследования новой мутации провели итальянские ученые из римского и ватиканского госпиталя Bambino Gesù («Младенец Иисус»), передает телеканал «Известия».

Справа на снимке показана структура белка спайка «Омикрон». Слева находится изображение варианта «Дельта». Эксперты сравнили оба штамма с исходным спайком SARS-CoV-2.

Самые сильные мутации в области, которая взаимодействует с клетками человека, обозначены красным цветом. Изменений заметно больше у варианта «Омикрон». Ученые заявили, что вирус лучше адаптировался к человеку, создав новый вариант. Степень опасности нового штамма покажут дальнейшие исследования.

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