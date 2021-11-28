Пушков заявил о «заслуживающей» Зеленского Украине

Украинцы обманули сами себя, выбрав президентом Владимира Зеленского, именно такого лидера заслуживает страна. Об этом в воскресенье, 28 ноября, заявил российский сенатор Алексей Пушков.

Таким образом он отреагировал на слова украинского журналиста Дмитрия Гордона, который в пятницу выразил сожаление о происходящем в стране и завершил свою речь нецензурной фразой о том, что Украину «обманули» с президентом.

«Странно слышать матерные ламентации вроде бы зрелого человека и известного на Украине обозревателя на тот счет, что их, то есть его и всех украинцев, вежливо говоря, обманули с Зеленским. <…> Украинцы сами себя обманули! Украина имеет того президента, которого заслуживает», — написал Пушков в своем Telegram-канале.

По его словам, на Украине нет ни зрелой элиты, ни ответственных политиков, способный развивать страну, «тем более в атмосфере националистического угара и распевания песни «Батька наш Бандера»».

Днем ранее, в субботу, депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» (ОПЗЖ) Ренат Кузьмин прокомментировал выступление Владимира Зеленского на пресс-конференции, посвященной достижению половины президентского срока, назвав его позорным.

26 ноября на пресс-конференции украинский лидер заявил, что люди, попавшие под санкции Киева, — «особи», а не люди. Слова вызвали реакцию официального представителя МИД России Марии Захаровой, такое высказывание она назвали чудовищным.