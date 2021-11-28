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Потерявший друзей горняк назвал «Листвяжную» местом преступления

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Работник шахты «Листвяжная» в Кузбассе, где погиб 51 человек, назвал предприятие местом преступления. Соответствующее заявление он сделал 28 ноября в беседе с телеканалом РЕН ТВ.

«Боюсь идти в шахту, там метан и пламя, а не выйдешь — сразу прогул»
Кто виноват в трагедии на «Листвяжной» и что происходит в Кемеровской области на второй день после взрыва

«В день случившейся трагедии я выезжал, я находился на месте преступления, я был там. Я дальше переезда не смог просто-напросто дальше проехать, все было оцеплено», — отметил шахтер.

По его словам, с участка №7, где он работал, полностью погибло целое звено горняков.

27 ноября губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев рассказал, что после взрыва в кузбасской шахте «Листвяжная» горноспасатели вывели на поверхность только четырех горняков. Остальные, по его словам, выбирались из шахты либо самостоятельно, либо благодаря помощи своих коллег.

В это же день врио главы МЧС Александр Чуприян уточнил, что горноспасатели погибли из-за резкого роста концентрации окиси углерода.

Утром 25 ноября на шахте «Листвяжная» произошло задымление. Еще минимум 63 человека были госпитализирована с отравлением продуктами горениями или травмами.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, предусмотренное ч. 2 ст. 217 УК РФ («Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов, повлекшее по неосторожности смерть человека»), а также уголовное дело по факту халатности сотрудников отдела Ростехнадзора. Всех пятерых обвиняемых по делу о ЧП арестовали.

По словам замгенпрокурора РФ Дмитрия Демешина, до трагедии рабочие на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области жаловались на высокий уровень метана.

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