Главврач больницы Филатова назвал диалог с антипрививочниками безрезультатным

Противники вакцинации от коронавируса посетили «красную зону» московской ГКБ № 15 имени О.М. Филатова, однако сотрудникам не удалось выстроить с ними диалог. Об этом 27 ноября сообщил главный врач больницы Валерий Вечорко.

«Договорились, что они [антипрививочники] к нам приедут, и мы, в общем, покажем работу изнутри, как у нас все это происходит, как работают наши сотрудники, как лечатся пациенты. <…> Я понял, что это бесполезно. <…> Диалога-то нет, <…> один негатив», — сказал он в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Вечорко напомнил, что противников вакцинации сотрудники больницы просили надеть защитные маски для посещения «красной зоны», однако большая часть из них отказалась соблюдать эти правила.

Согласившиеся надеть маски посетители провели в больнице, по словам главврача, полтора-два часа, однако они вели себя вызывающе.

По его словам, антиваксеры смеялись, шутили и пытались убеждать врачей, что больных коронавирусом нужно лечить пенициллином.

«Там никакой правды нет, <...> это провокация. <...> Они просто издевались», — заключил он.

Ранее в субботу сообщалось, что больницу до завершения экскурсии покинули блогеры-антиваксеры Недиман Непетрович и Антон Тарасов. Они отказались выполнять требования администрации, заявив о нежелании надевать средства защиты и подписывать обязательное согласие на посещение отделения с больными.

При этом Тарасов заявил, что коронавирус является «фейком и провокацией».

24 ноября главврачи московских госпиталей пригласили противников вакцинации от коронавируса на экскурсию в больничную «красную зону». Медики выразили надежду, что в ходе экскурсии противники вакцинации изменят свою позицию и меньше людей будет умирать.

Как отметил главный врач ГКБ № 15 имени Филатова Валерий Вечорко, некоторые не желают прививаться из-за того, что не сталкивались с COVID-19 и не понимают, насколько он опасен. Он также выразил надежду на то, что после посещения «красной зоны» антипрививочники изменят свое отношение к вакцинации.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

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