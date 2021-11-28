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В ВОЗ опровергли утверждения о непроверенности вакцин от COVID-19

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Представитель ВОЗ в РФ Мелита Вуйнович заявила, что утверждения о «непроверенности» предлагаемых в мире вакцин от коронавируса не соответствуют действительности.

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По ее словам, технологии изготовления вакцин от COVID-19 много лет известны, поэтому сами препараты могут вызывать доверие.

«Платформы этих вакцин существуют более 10, 15 и 20 лет. Это значит, что технология знакома», — отметила Вуйнович в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» в субботу, 27 ноября.

Также она подчеркнула важность применения назальных вакцин от коронавируса, которые могут создать локальный иммунитет. В то время как обычная вакцина, по ее словам, не способна на создание иммунитета в слизистой оболочке носа и при попадании в нос вирус начинает делиться, как следствие, человеку легче передать инфекцию другому.

Кроме того, представитель ВОЗ добавила, что в борьбе с пандемией могут помочь разработка лекарств от COVID-19, а также ношение средств индивидуальной защиты.

24 ноября заведующий отделением реанимации для пациентов с COVID-19 ГКБ № 40 Дмитрий Хоботников заявил, что вакцина от коронавируса значительно снижает риск развития тяжелых осложнений.

Двумя днями ранее главный санитарный врач Свердловской области Дмитрий Козловских сообщил, что среди непривитых от коронавируса заболеваемость выше в 13,5 раза, чем среди вакцинированных. Показатели заболеваемости среди привитых составляют порядка 313 на 100 тыс. вакцинированных, тогда как среди непривитых — почти 4,4 тыс. на 100 тыс.

Российские власти призывают жителей вакцинироваться, чтобы обезопасить свое здоровье и позаботиться о своих близких. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано пять вакцин от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н» и «КовиВак».

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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