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Суд арестовал осквернившего портрет ветерана блогера

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Измайловский районный суд в Москве 27 ноября арестовал 19-летнего блогера, который помочился на стенд с фотографией ветерана Великой Отечественной войны и выложил снимок процесса в соцсеть.

Юноша заключен под стражу на срок до 25 января 2022 года.

Блогера задержали 25 ноября в Санкт-Петербурге, когда он пытался скрыться от правоохранителей, после чего его доставили в столицу.

За день до этого Следственный комитет России (СКР) из-за снимка возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ («Осквернение символов воинской славы России, оскорбление памяти защитников Отечества, совершенные публично»).

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