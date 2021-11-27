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Российская фигуристка Камила Валиева победила на этапе Гран-при в Сочи

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Российская фигуристка Камила Валиева 27 ноября победила на заключительном этапе Гран-при в Сочи.

По итогам произвольной программы ученица Этери Тутберидзе набрала 185,29 балла, суммарно за две программы — 272,71 балла.

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Помимо триумфа спортсменка установила мировые рекорды в произвольной программе и по сумме двух программ, улучшив свои достижения.

Так, накануне, 26 ноября, Валиева в короткой программе набрала 87,42 балла.

Прошлое достижение также принадлежало ей и было установлено почти месяц назад, 31 октября, на этапе Гран-при в Канаде. Тогда фигуристка набрала за короткую и произвольную программы 265,08 (84,19+180,89) балла.

На заключительном этапе Гран-при в Сочи вслед за Валиевой расположилась воспитанница Алексея Мишина Елизавета Туктамышева, заняв второе место.

Майя Хромых, тренирующаяся в школе Тутберидзе, стала третьей.

Ранее Валиева выиграла золото на этапе в Канаде, на том турнире Туктамышева стала второй. А Хромых заняла второе место на этапе в Италии. В итоге сумма мест за два этапа позволила россиянкам попасть в финал Гран-при, который пройдет в Осаке с 9 по 12 декабря. Также в Японии из российских фигуристов выступят Анна Щербакова и Алена Косторная.

Ранее, 19 ноября, сообщалось, что 14-летняя российская фигуристка Аделия Петросян первой в истории женского одиночного катания исполнила четверной риттбергер на Кубке России в Перми.

Спортсменка исполнила один риттбергер в четыре оборота в каскаде с двойным тулупом. На риттбергере судьи увидели недокрут в четверть оборота.

После спортсменка зашла на второй четверной риттбергер, но упала. За прокат она получила 147,15 балла.

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