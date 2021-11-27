Орфографическая комиссия РАН призвала отозвать проект новых правил русского языка. Об этом 27 ноября сообщает «Коммерсант».

Этот проект грамматических нововведений, ранее опубликованный Министерством просвещения РФ, впервые был разработан в 1956 году.

Согласно новым правилам, предлагалось вернуть в русский язык обязательную букву «ё» (к примеру, при написании слов «дирижёр» и «стажёр»), а также использовать твердый знак при указании географических названий вроде Кизилъюрта.

Авторы обращения сделали вывод о том, что базой для проекта правил стал академический справочник «Правила русской орфографии и пунктуации», разработанный в 2006 году Институтом русского языка РАН им. В.В. Виноградова. Однако его принципы при разработке проекта новых правил были «существенно искажены из-за механистических сокращений и необдуманных нововведений», сообщается в письме. Под обращением стоят подписи 22 из 34 членов комиссии.

По словам лингвистов, из справочника не была взята важнейшая информация, которая к тому же за последние 15 лет успела обновиться. А кроме того, в РАН отметили, что, если пользоваться недоработанным проектом Минпросвещения, неизбежно совершение орфографических ошибок — ряд правил прописан слишком небрежно.

«Утверждение подготовленного Минпросвещения проекта правил русской орфографии будет дискредитировать всю работу по созданию современных полных правил русского правописания, создаст условия для негативной оценки в нашем обществе деятельности как ученых-лингвистов, так и государственных структур», — считают в РАН.

Лингвисты призвали чиновников отозвать проект и просто принять уже готовый справочник в качестве эталонного образца и вместе с этим предусмотреть механизм его оперативного обновления.

В Минпросвещения пока не дали комментарий на обращение орфографической комиссии.

22 ноября сообщалось, что компания «Яндекс» провела исследование и собрала примеры изменений, которые произошли в русском языке с первой половины XX века.

Материалом для исследования послужили записи из личных дневников, сделанные с 1900 по 1940 год, а также тексты статей и комментариев в современных блогах.

Так, согласно аналитикам «Яндекса», на сегодняшний день такие слова, как «антипатичный», «безлюдье», «воркотня», «даровой», «заручка» и «инфлюэнца», употребляются гораздо реже, чем в дневниковых записях, сделанных в период до Великой Отечественной войны. Им соответствуют более современные синонимы — «неприятный», «отсутствие людей», «болтовня», «бесплатный», «помощь» и «грипп».