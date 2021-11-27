Комиссия РАН призвала отозвать проект новых правил русского языка
Орфографическая комиссия РАН призвала отозвать проект новых правил русского языка. Об этом 27 ноября сообщает «Коммерсант».
Этот проект грамматических нововведений, ранее опубликованный Министерством просвещения РФ, впервые был разработан в 1956 году.
Согласно новым правилам, предлагалось вернуть в русский язык обязательную букву «ё» (к примеру, при написании слов «дирижёр» и «стажёр»), а также использовать твердый знак при указании географических названий вроде Кизилъюрта.
Авторы обращения сделали вывод о том, что базой для проекта правил стал академический справочник «Правила русской орфографии и пунктуации», разработанный в 2006 году Институтом русского языка РАН им. В.В. Виноградова. Однако его принципы при разработке проекта новых правил были «существенно искажены из-за механистических сокращений и необдуманных нововведений», сообщается в письме. Под обращением стоят подписи 22 из 34 членов комиссии.
По словам лингвистов, из справочника не была взята важнейшая информация, которая к тому же за последние 15 лет успела обновиться. А кроме того, в РАН отметили, что, если пользоваться недоработанным проектом Минпросвещения, неизбежно совершение орфографических ошибок — ряд правил прописан слишком небрежно.
«Утверждение подготовленного Минпросвещения проекта правил русской орфографии будет дискредитировать всю работу по созданию современных полных правил русского правописания, создаст условия для негативной оценки в нашем обществе деятельности как ученых-лингвистов, так и государственных структур», — считают в РАН.
Лингвисты призвали чиновников отозвать проект и просто принять уже готовый справочник в качестве эталонного образца и вместе с этим предусмотреть механизм его оперативного обновления.
В Минпросвещения пока не дали комментарий на обращение орфографической комиссии.
22 ноября сообщалось, что компания «Яндекс» провела исследование и собрала примеры изменений, которые произошли в русском языке с первой половины XX века.
Материалом для исследования послужили записи из личных дневников, сделанные с 1900 по 1940 год, а также тексты статей и комментариев в современных блогах.
Так, согласно аналитикам «Яндекса», на сегодняшний день такие слова, как «антипатичный», «безлюдье», «воркотня», «даровой», «заручка» и «инфлюэнца», употребляются гораздо реже, чем в дневниковых записях, сделанных в период до Великой Отечественной войны. Им соответствуют более современные синонимы — «неприятный», «отсутствие людей», «болтовня», «бесплатный», «помощь» и «грипп».