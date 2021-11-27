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Умерший политик победил на местных выборах в Индии

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На выборах в местный совет села в индийском штате Бихар победил умерший политик. Об этом в субботу, 27 ноября, сообщает телеканал NDTV.

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Уточняется, что инцидент произошел в селе Дипакархар в округе Джамуи. В ходе торжественной церемонии вручения удостоверений о победе на выборах выяснилось, что на мероприятие не прибыл Сохан Мурму. Представители избиркома связались с его родственниками, которые сообщили, что мужчина умер 6 ноября, то есть более чем за две недели до выборов.

При этом члены семьи политика заявили, что специально не уведомляли о его смерти.

«Члены семьи Мурму, который победил своего соперника 28 голосами, заявили, что его последним желанием было одержать победу на выборах. Поэтому они не сообщили властям о смерти Мурму. Ни один житель деревни также нам ничего не сообщил. Как видно, они проголосовали за него, чтобы уважить его последнее желание», — рассказал представитель местных властей.

В результате местный избирком оказался в непростом положении. Власти штата попросили центральную избирательную комиссию страны признать состоявшиеся выборы недействительными.

В июле в Индии от удара молнии погибли 11 человек, которые делали селфи, многие получили ранения. Жертвы делали селфи под дождем на вершине сторожевой башни форта Амер XII века, популярной туристической достопримечательности.

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