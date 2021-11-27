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На Украине заявили о праве на два региона Поволжья

Писатель Кралюк: Саратовская и Волгоградская области являются украинскими
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Украинский писатель Петр Кралюк указал на то, что Поволжье и река Волга не являются исконно русскими землями. В связи с этим публицист заявил о праве Украины на указанные территории.

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По его словам, эти земли не могут считаться российскими, так как раньше ими владели тюркские кочевники. Кроме того, писатель подчеркнул, что именно украинцы сыграли значительную роль в освоении данных территорий.

«Этот регион был степным, как и степи Северного Причерноморья, которые заселил украинский народ. Поэтому для украинцев поволжские степи оказались как бы «своими», — приводит его слова газета «День».

К числу «украинских» Кралюк отнес Волгоградскую и Саратовскую области, дополняет «Газета.Ru».

5 ноября Кралюк обвинил руководство СССР в раздаче украинских территорий другим республикам и заявил о том, что пять регионов России — Брянская, Белгородская, Курская, Воронежская и Ростовская области — «принадлежат Украине».

Данное высказывание прокомментировал политолог, профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев. По его словам, заявления о «принадлежности» Украине российских регионов — это фантазии убогих, ставшие следствием мифологии об уникальном украинском народе, которую начали навязывать украинцам еще в ХVIII веке.

Бывший член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева отмечала, что попытки политиков и культурных деятелей Украины «присвоить» территории России звучат достаточно давно и не являются чем-то новым. По ее мнению, в таких случаях нужно задавать вопрос — существовало ли вообще украинское государство до того, как его сформировал молодой Советский Союз.

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