На Украине заявили о праве на два региона Поволжья

Украинский писатель Петр Кралюк указал на то, что Поволжье и река Волга не являются исконно русскими землями. В связи с этим публицист заявил о праве Украины на указанные территории.

По его словам, эти земли не могут считаться российскими, так как раньше ими владели тюркские кочевники. Кроме того, писатель подчеркнул, что именно украинцы сыграли значительную роль в освоении данных территорий.

«Этот регион был степным, как и степи Северного Причерноморья, которые заселил украинский народ. Поэтому для украинцев поволжские степи оказались как бы «своими», — приводит его слова газета «День».

К числу «украинских» Кралюк отнес Волгоградскую и Саратовскую области, дополняет «Газета.Ru».

5 ноября Кралюк обвинил руководство СССР в раздаче украинских территорий другим республикам и заявил о том, что пять регионов России — Брянская, Белгородская, Курская, Воронежская и Ростовская области — «принадлежат Украине».

Данное высказывание прокомментировал политолог, профессор Финансового университета при правительстве РФ Олег Матвейчев. По его словам, заявления о «принадлежности» Украине российских регионов — это фантазии убогих, ставшие следствием мифологии об уникальном украинском народе, которую начали навязывать украинцам еще в ХVIII веке.

Бывший член комитета Совета Федерации по международным делам Ольга Тимофеева отмечала, что попытки политиков и культурных деятелей Украины «присвоить» территории России звучат достаточно давно и не являются чем-то новым. По ее мнению, в таких случаях нужно задавать вопрос — существовало ли вообще украинское государство до того, как его сформировал молодой Советский Союз.