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Непомнящий и Карлсен вновь сыграли вничью в матче за звание чемпиона мира

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Российский шахматист Ян Непомнящий сыграл вничью с норвежцем Магнусом Карлсеном во второй партии матча за звание чемпиона мира. Об этом 27 ноября сообщает газета «Спорт-Экспресс».

Партия, в которой гроссмейстер из России играл черными фигурами, завершилась на 58-м ходу.

Вспомнить Непомнящего: отдаст ли Карлсен шахматную корону сопернику из РФ
В четырех предыдущих матчах на первенство мира норвежский чемпион был невероятно стабилен

Борьба за мировую корону состоит из 14 партий в классические шахматы. При равном счете победитель будет определен на тай-брейке в быстрых шахматах. Третья партия противостояния ожидается в воскресенье, 28 ноября.

Призовой фонд матча за звание чемпиона мира по шахматам составляет €2 млн.

Ранее, 26 ноября, Карлсеном и Непомнящим была вничью сыграна и первая партия.

24 ноября Карлсен отметил агрессивный стиль игры своего соперника. По его словам, россиянин играет быстрее и лучше понимает ценность сохранения короля, чем его предыдущие оппоненты.

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