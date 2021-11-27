Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Спорт
«Ахмат» обыграл «Ростов» в матче РПЛ
Мир
ЮАР передаст другим странам образцы нового штамма COVID-19 «Омикрон»
Спорт
Непомнящий и Карлсен вновь сыграли вничью в матче за звание чемпиона мира
Мир
Столтенберг призвал Россию снизить «напряженность» на границе с Украиной
Спорт
Норвежец Легрейд выиграл индивидуальную гонку на этапе Кубка мира по биатлону
Общество
Число госпитализированных после ЧП на шахте в Кузбассе возросло до 63
Общество
Завод в Дзержинске вернулся к работе после ЧП
Мир
Финляндия отказалась помогать Украине с обеспечением нацбезопасности
Общество
Работник шахты «Листвяжная» рассказал о нарушениях со стороны руководства
Спорт
Российские фигуристы Синицына и Кацалапов выиграли этап Гран-при в Сочи

Матчи КХЛ начнут с минуты молчания в память об умершем хоккеисте Родионове

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) приняли решение начинать все матчи, запланированные на 28 ноября, с минуты молчания в память об умершем 16-летнем защитнике молодежного столичного клуба «Динамо» Валентине Родионове.

«Континентальная хоккейная лига выражает соболезнования родным и близким Валентина. Все матчи КХЛ, МХЛ и ЖХЛ 28 ноября начнутся с минуты молчания в память о нем», — сообщили в пресс-службе КХЛ.

О смерти спортсмена стало известно ранее в этот день. В «Динамо» уточнили, что юноша почувствовал недомогание в ходе матча Открытого первенства Москвы 21 ноября. После смены хоккеистов вернулся на скамейку и потерял сознание.

Ему оперативно была оказана первая помощь, после чего спортсмена доставили в Морозовскую детскую клинику и экстренно прооперировали. На протяжении шести дней врачи боролись за жизнь молодого хоккеиста, но спасти его не удалось.

Главный тренер молодежной команды «Динамо» Ярослав Люзенков подчеркнул, что Родионов был светлым и прекрасным парнем. Также он добавил, что никогда не замечал у него каких-либо отрицательных качеств.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021