Матчи КХЛ начнут с минуты молчания в память об умершем хоккеисте Родионове

В Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) приняли решение начинать все матчи, запланированные на 28 ноября, с минуты молчания в память об умершем 16-летнем защитнике молодежного столичного клуба «Динамо» Валентине Родионове.

«Континентальная хоккейная лига выражает соболезнования родным и близким Валентина. Все матчи КХЛ, МХЛ и ЖХЛ 28 ноября начнутся с минуты молчания в память о нем», — сообщили в пресс-службе КХЛ.

О смерти спортсмена стало известно ранее в этот день. В «Динамо» уточнили, что юноша почувствовал недомогание в ходе матча Открытого первенства Москвы 21 ноября. После смены хоккеистов вернулся на скамейку и потерял сознание.

Ему оперативно была оказана первая помощь, после чего спортсмена доставили в Морозовскую детскую клинику и экстренно прооперировали. На протяжении шести дней врачи боролись за жизнь молодого хоккеиста, но спасти его не удалось.

Главный тренер молодежной команды «Динамо» Ярослав Люзенков подчеркнул, что Родионов был светлым и прекрасным парнем. Также он добавил, что никогда не замечал у него каких-либо отрицательных качеств.