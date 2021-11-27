На севере Франции обнаружен очаг высокоактивного вируса птичьего гриппа

На севере Франции обнаружен очаг птичьего гриппа. Вирус циркулирует в Европе из-за перелетных стай. Вспышка инфекции произошла на ферме в городе Варам, передает телеканал «Известия». Найденный штамм отличается высокой скоростью заражения. Власти призывают птицефабрики соблюдать меры биобезопасности. В начале года в стране выявили 400 очагов вируса птичьего гриппа. Чтобы остановить эпидемию, фермеры забили 3,5 млн уток и кур.

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