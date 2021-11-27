Ремонт поврежденной грузовиком переправы завершили в Липецкой области

В районе села Замятино в Липецкой области завершились восстановительные работы на переправе через реку Дон, которую ранее повредил грузовик. Об этом 27 ноября сообщает GOROD48 со ссылкой на источник.

Ремонтные работы заняли 10 дней. Счет за восстановление направят виновнику происшествия. Точная сумма взыскания пока не установлена.

ДТП на 33-м км автодороги Стебаево – Задонск – Долгоруково произошло утром 17 ноября. Большегруз Scania, который перевозил щебень, повредил понтонную переправу. Предварительной причиной случившегося называют перегруз машины.

Мост закрыли на ремонт. Движение было организовано в объезд.