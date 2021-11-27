Стивен Мор называет действия Байдена причиной увеличения инфляции

По словам советника Дональда Трампа по экономике Стивена Мора, действия Джо Байдена усугубляют инфляцию в США. За год стоимость продуктов в стране увеличилась на 14%, передает телеканал «Известия». Заправить полный бак машины сейчас стоит на $20 больше, чем в прошлом ноябре. Эксперт считает, что энергетическая политика делает США зависимыми от России и ОПЕК. Дополнительной нагрузкой для экономики может стать новый законопроект. Программа Байдена предполагает расходы на $3 трлн. Проект может значительно увеличить инфляцию. При этом главным образом ситуация в стране отражается на обычных жителях.

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