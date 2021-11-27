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Тренер МХК «Динамо» прокомментировал смерть 16-летнего хоккеиста Родионова

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Главный тренер молодежной хоккейной команды (МХК) московского «Динамо» Ярослав Люзенков дал комментарий по поводу смерти 16-летнего игрока Валентина Родионова. Об этом 27 ноября сообщает «Спорт-Экспресс».

По словам Люзенкова, 16-летний воспитанник столичного клуба «Динамо» был светлым и прекрасным парнем. Также он добавил, что никогда не замечал у него каких-либо отрицательных качеств.

«Сейчас мне очень сложно что-то говорить... Парень был молодой и очень отзывчивый. Что случилось? Он выполнял свою работу... Не могу сейчас говорить об этом», — сказал Люзенков.

Ранее 27 ноября сообщалось, что защитник юниорской сборной России по хоккею Родионов умер в возрасте 16 лет.

Отмечается, что 21 ноября в ходе матча Открытого первенства Москвы между командами «Динамо» и ЦСКА (игроков 2005 года рождения) Родионов после смены хоккеистов вернулся на скамейку и потерял сознание.

Ему оперативно была оказана первая помощь, после чего спортсмена доставили в Морозовскую детскую клинику и экстренно прооперировали. На протяжении шести дней врачи боролись за жизнь молодого хоккеиста, но спасти его им не удалось.

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