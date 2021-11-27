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Французский гонщик завоевал поул-позишн на финальном этапе WTCR в Сочи

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В квалификации финального этапа чемпионата FIA World Touring Car Cup в субботу, 27 ноября, поул-позицию занял гонщик Иван Мюллер из Франции, член команды Cyan Racing Lynk & Co.

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Вторым оказался Микаэль Аскон из Cupra. Французский спортсмен опередил его на 0,3 секунды. Третье место в гонке занял Нестор Джиролами из Honda.

В состязании также участвовали российские гонщики Кирилл Ладыгин и Михаил Митяев из LADA ROSNEFT SPORT, которые заняли 20-е и 21-е места. При этом российская заводская команда «Лады» впервые принимает участие в этапе Кубка мира.

По итогам квалификации Мюллер получил пять дополнительных очков, приблизившись к действующему чемпиону и лидеру текущего сезона Яну Эрлаше. Таким образом спортсмен обеспечил себе шансы на получение титула.

28 ноября пройдут две финальные гонки. Первая состоит из девяти кругов (более 50 км), вторая чуть длиннее — 11 кругов (почти 65 км). В каждой из них можно заработать до 25 очков.

WTCR — это международный кубок по турингу, санкционированный FIA как высший класс соревнований для легковых автомобилей. Он представляет собой обновленный в результате перехода на регламент TCR Кубка мира по турингу (WTCC).

Правила WTCR предусматривают две свободных практики, квалификацию и две гонки. В соревнованиях представлены такие автопроизводители, как Audi, Hyundai, Honda, Seat. Многие гонщики, выступающие в WTCR, являются бывшими пилотами «Формулы-1»: Габриэле Тарквини, Иван Мюллер, Роб Хафф и Том Коронель.

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