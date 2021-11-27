Новое оборудование поступит в Тверской областной онкодиспансер

Для Тверского областного клинического онкологического диспансера приобретут новый ускорительный комплекс и аппарат брахитерапии. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Новое оборудование закупят в рамках федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями». Установить его планируется в 2022 году, уточняют «Тверские ведомости».

За последние два года областной онкодиспансер получил более 90 единиц современной медтехники. В их числе системы компьютерного планирования сеансов лучевой терапии, компьютерный томограф, лазеры, видеоэндоскопическое оборудование и др.

В сентябре 2021 года благодаря новой технике врачи учреждения впервые провели высокотехнологичную реконструктивную операцию «Отсроченная реконструкция TDL-лоскутом и эндопротезом» после проведенной ранее радикальной мастэктомии.